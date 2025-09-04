CIVITAVECCHIA – «Quella messa a segno all’alba di ieri a Civitavecchia è un’operazione straordinaria che segna un passaggio fondamentale nella lotta allo spaccio e alle attività criminali sul nostro territorio. L’azione congiunta di Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri, coordinata dalla Procura della Repubblica, ha permesso di smantellare un sodalizio radicato e di restituire un forte segnale di sicurezza e legalità alla nostra comunità». Lo evidenzia il sindaco Marco Piendibene. L’Amministrazione Comunale sottolinea con orgoglio come la collaborazione tra le diverse Forze dell’Ordine sia stata decisiva per il successo dell’operazione, confermando ancora una volta l’eccellenza e il grande coraggio delle donne e degli uomini che ogni giorno operano per la sicurezza di tutti i cittadini.

«Un’operazione di questa portata rende la nostra città più sicura e dimostra, se mai ce ne fosse bisogno, la straordinaria professionalità e dedizione delle Forze dell’Ordine. A loro va il mio più sentito ringraziamento e quello di tutta la comunità civitavecchiese – ha aggiunto Piendibene – Civitavecchia può e deve continuare a essere una città sicura, anche grazie al costante e instancabile lavoro delle Forze dell’Ordine che garantiscono legalità e tutela del territorio».