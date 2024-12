ALLUMIERE - Scadrà il prossimo 14 febbraio la possibilità di presentare la domanda per il bando pubblicato dal Dipartimento Politiche giovanili e Servizio civile universale relativo alle candidature per i progetti di Servizio civile universale.

Il bando prevede opportunità per 52.236 ragazzi ed è accessibile sul sito del Dipartimento https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/news/2023/12/bando-ordinario-2023/ e su https://www.scelgoilserviziocivile.gov.it/.

La presentazione della domanda avviene accedendo mediante SPID alla piattaforma DOL (Domanda On Line) https://domandaonline.serviziocivile.it.

Si può presentare una sola domanda, scegliendo un solo progetto e una sua sede di attuazione, entro le 14 del 15 febbraio 2024.

Le domande possono essere annullate e ripresentate fino alle 14 del 14 febbraio 2024.

Il Comune di Allumiere è stato accreditato come sede di Servizio civile universale ANCI per ragazze e ragazzi tra 18 e i 28 anni.

Ad Allumiere ci sarà la possibilità di accedere a uno dei 4 posti per il progetto “Insieme Al Museo” (di cui1 riservato a ragazzi con Isee inferiore a 15mila euro annui); 4 posti per il progetto “Biblioteche e Archivi” (di cui 1 riservato a ragazzi con Isee inferiore a 15mila euro annui) e 2 posti per il progetto “Prevenzione E Intervento. Conoscenza Della Protezione Civile”.

I progetti durano 12 mesi, per 1145 ore annue e 5 giorni settimanali; il rimborso spese ammonta a 507,30euro al mese.

