LADISPOLI - Sono quattro le posizioni aperte a Ladispoli per i progetti di servizio civile Anci Lazio 2024. Quelle disponibili riguardano la biblioteca e la tutela del territorio. Ciascun progetto dura 12 mesi, per un impegno di 25 ore settimanali suddivise in 5 giorni per una somma di 507,30 euro mensili.

«È possibile candidarsi – ha commentato il consigliere delegato al Personale Filippo Moretti – per il progetto “La biblioteca anima il territorio” e il progetto “Insieme per la salvaguarda del territorio”. A Ladispoli abbiamo 4 posizioni aperte di cui 2 dedicate a ragazzi con Isee inferiore ai 15mila euro annui e una a ragazzi senza diploma».

Le candidature si possono presentare su https://domandaonline.serviziocivile.it

©RIPRODUZIONE RISERVATA