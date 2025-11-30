Scoppia il caso di una signora senza fissa dimora tra via Garibaldi e via Carletti ma. In una nota pagina social ci si chiede, per questa signora, “dove siano i servizi sociali”.

La risposta arriva a giro stretto dall'assessora Rosanna Giliberto.

«La signora è conosciuta – dice l'assessora - ed è stata più volte avvicinata dal servizio sociale ma, nella propria autodeterminazione, non vuole usufruire dei servizi che abbiamo a disposizione come il dormitorio donne, i servizi della Caritas e altro. Accetta aiuti primari come cibo e vestiti ma non vuole di più».

L'assessora Giliberto, quindi, respinge le voci che si erano sollevate nei giorni scorsi sui social secondo le quali, da oltre cinque mesi, la donna stazionerebbe in pieno centro storico completamente ignorata dal Comune di Viterbo. L'assessorato ai servizi sociali, invece, rilancia.

«Per i senza tetto abbiamo aderito al progetto distrettuale Integra – continua l'assessora Rosanna Giliberto - che ci permetterà a breve di costituire una unità di strada stabile per supportare non solo nei momenti di freddo le persone ma vogliamo che si possa fare un lavoro strutturale. Sta per uscire la pubblicazione di una piccola guida per persone senza fissa dimora per conoscere i luoghi dove dormire, curarsi, orientarsi sulle opportunità».

Giliberto, inoltre, entra anche più nello specifico per i servizi offerti ai senza fissa dimora. «Non ci sono dati certi sui senza fissa dimora nel comune di Viterbo – continua – perché tanti passano per brevi periodi e poi se ne vanno. Chiunque, comunque, abbia un'esigenza e si rivolge al segretariato sociale, procediamo con l'attivazione di percorsi personalizzati. Nessuno, a meno che non voglia nella propria autodeterminazione, resta senza un tetto sopra la testa. Nessuno». Tanti i progetti che l'assessorato alle politiche sociali per venire incontro alle richieste di poveri e senza tetto.

«Abbiamo attivato con i progetti Pnrr – continua Giliberto – le coabitazioni e i servizi d’emergenza abitativa. Lo ribadisco: per strada rimane solo chi sceglie questa via, come avviene per esempio in Francia con i clochard ma anche lì abbiamo le unità di strada che supportano con cibo, dando informazioni. Abbiamo creato questo opuscolo per sapere dove mangiare, dove dormire, dove curarsi, contatti cui riferirsi per le donne vittime di violenza e per emergenze. Tutti i servizi sono attivi e si incrociano insieme».