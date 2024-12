CIVITAVECCHIA – Sono proseguiti anche questa settimana gli interventi di segnaletica orizzontale e verticale nei pressi degli istituti scolastici cittadini. In questi giorni gli operatori di Csp sono intervenuti nei pressi degli istituti scolastici di via dell’Immacolata, viale Togliatti e via Barbaranelli per la rimozione ed il ripristino di paline divelte, la sostituzione di cartelli stradali ed il rifacimento di attraversamenti pedonali.

Interventi anche in via Molinari per il ripristino delle linee di margine e zebratura agli incroci; in viale de Gasperi e vie confluenti per il rifacimento della segnaletica orizzontale e degli attraversamenti pedonali; in via Toscana per il rifacimento delle linee di margine e dello spartitraffico; in via Santa Fermina, viale Togliatti e via Roma per la sostituzione di paline e cartelli stradali.

