CIVITAVECCHIA – Si è svolto il secondo appuntamento tra il Comitato dei Commercianti della zona Pirgo e l’Amministrazione Comunale, alla presenza dell’Assessore Enzo D'antò e del Consigliere Giancarlo Cangani.

Durante l’incontro si è fatto il punto sui vari argomenti già affrontati nella prima riunione di inizio giugno e sono emerse nuove proposte da parte dei commercianti, tra cui l’idea di avviare iniziative dedicate al periodo natalizio.

Questi appuntamenti nascono su proposta di Confcommercio Litorale Nord, con l’obiettivo di creare un dialogo costante tra operatori commerciali e istituzioni. Nelle prossime settimane sono già in fase di pianificazione i primi incontri anche nelle zone di Corso Centocelle/Via Traiana, Corso Marconi, Piazza Calamatta, Piazza Saffi e Campo dell’Oro.

«Qualsiasi attività commerciale interessata può contattare Cristiano Avolio, Responsabile Territoriale di confcommercio litorale nord, per avviare lo sviluppo dei Comitati dei Commercianti di Quartiere nella propria area – spiegano da Confcomemrcio – con i vari comitati già attivi, inoltre, si sta valutando la possibilità di costituire reti d’impresa, finalizzate anche alla partecipazione a bandi Regionali che possano portare finanziamenti dedicati all’organizzazione di eventi, all’arredo urbano e al rafforzamento del posizionamento digitale dei quartieri».