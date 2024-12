FIUMICINO - “Finalmente via Foce Micina ha il suo secondo attraversamento pedonale rialzato”. Così, in un comunicato stampa, il presidente della Commissione lavori pubblici, Roberto Feola.

«Una conquista dopo una lunga battaglia- continua il Presidente- per garantire la sicurezza su quella che è sempre stata una strada pericolosa. Oggi possiamo dire che con la messa in sicurezza tuteliamo automobilisti e pedoni, e soprattutto, l’attraversamento dei molti bimbi e ragazzi che si recano nelle scuole adiacenti».

«Ringrazio la vicesindaco e assessore Giovanna Onorati – conclude Roberto Feola – e gli uffici lavori pubblici per il grande lavoro svolto. I miei ringraziamenti anche a chi, da sempre, si impegna per il quartiere e per la sua tutela».

«Da quando ci siamo insediati come nuova amministrazione- afferma la vicesindaca e assessore Giovanna Onorati- abbiamo preso in carico le varie problematiche cittadine dando le priorità alle varie emergenze registrate, un lavoro sinergico con gli uffici - conclude la viccesindaca - con il quale stiamo procedendo con vari interventi nel territorio».