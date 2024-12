Non ci sarà alcun trasferimento per gli alunni della scuola Ellera che nei prossimi mesi sarà interessata da lavori finanziati con fondi Pnrr.

Le 12 classi saranno spostate in moduli abitativi allestiti fuori dall’istituto.

La soluzione, che garantisce la piena regolarità delle attività didattiche, è stata annunciata ieri dall’amministrazione comunale

“Come assicurato dalla sindaca Chiara Frontini nel corso dell’ultimo Consiglio comunale - si legge in una nota di Palazzo dei Priori - l’avvio dell’attività didattica all’istituto comprensivo Ellera non subirà alcun ostacolo a causa dei lavori che verranno effettuati per l’adeguamento della struttura alle norme antisismiche, grazie ad un finanziamento Pnrr. Tutti gli alunni delle 26 classi dell’istituto svolgeranno infatti regolare attività didattica a partire da settembre all’interno dell’istituto comprensivo Ellera. Successivamente dodici classi saranno ospitate in moduli abitativi collocati nello spazio esterno al plesso scolastico senza dunque alcuna esigenza di spostamento per gli studenti”.

L’amministrazione comunale sottolinea che “i moduli, appositamente realizzati ad uso scolastico, sono completi di riscaldamento, servizi igienici indipendenti, aria condizionata ed ogni altro elemento adatto a rendere confortevole l'attività scolastica”.

Questa soluzione, individuata dal Comune e condivisa con la dirigenza scolastica, “è stata valutata come la più adatta per evitare inconvenienti e disagi ad alunni, insegnanti e personale scolastico dopo che l’amministrazione comunale aveva passato in rassegna e scartato una serie di ipotesi alternative anche a seguito della mancata finalizzazione della possibilità di trasferimento a viale Trento”.