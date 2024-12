CERVETERI - Aperti i termini per l'iscrizione all'albo degli scrutatori e presidenti di seggio elettorale. Sul sito del Comune è disponibile la modulistica completa. Per iscriversi all'albo degli scrutatori, i termini scadono il 30 novembre, mentre per quello di presidenti il 31 ottobre. Una volta compilato l'apposito modulo, questo andrà presentato all'Ente o tramite PEC all'indirizzo comunecerveteri@pec.it, oppure a mano presso l'Ufficio Protocollo sito al Parco della Legnara e aperto tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e il martedì e giovedì anche di pomeriggio dalle 15 alle 17.

