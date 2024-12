SANTA MARINELLA – Ormai è certo, il progetto di riqualificazione dell’intera rete di illuminazione pubblica, è in dirittura di arrivo. E’ il proseguimento della volontà dell’amministrazione comunale verso un futuro “più illuminato”, per la città di Santa Marinella, per il rinnovo del sistema di pubblica illuminazione che sarà gestito da Enel X, la business line globale del Gruppo Enel, che opera nell’ambito della fornitura e dell’efficientamento energetico ed è leader mondiale nello sviluppo di soluzioni innovative a supporto della transizione energetica. Il progetto prevede la riqualificazione degli impianti di illuminazione e saranno sostituiti ben 3.237 centri luminosi. Nel piano è previsto un risparmio della spesa corrente per forniture di energia elettrica pari a 108 mila euro, cioè da una spesa attuale di 320mila euro, si passerà a spendere 212mila euro.

Il Comune godrà di un’illuminazione pubblica all’avanguardia e di una maggiore sicurezza sulle strade.

Inoltre, in un anno, otterrà un risparmio energetico di oltre il 67,41per cento. In un periodo di crisi energetica come quello di oggi, la scelta attuata dall’amministrazione costituisce, quindi, la migliore soluzione possibile per rendere più efficiente l’illuminazione pubblica.

©RIPRODUZIONE RISERVATA