SANTA MARINELLA - “Vogliamo dare una svolta, per questo abbiamo avviato un grande progetto di rilancio turistico e culturale di Santa Marinella e Santa Severa, che sia in grado di intercettare i flussi dei croceristi e dei turisti”. Lo dice il sindaco Pietro Tidei che afferma di lavorare per la istituzione della “Consulta dei giovani”, affinché possano partecipare attivamente alla vita amministrativa, sociale e culturale della città attraverso idee e progetti fattibili che possano essere attuati in tempi celeri per il miglioramento dell’offerta turistica in generale. “Molto spesso – continua Tidei - abbiamo sentito dire che a Santa Marinella e Santa Severa non sono presenti strutture dedite allo svago e al divertimento, soprattutto per i giovani, ed in parte è veritiero. Questo dipende da vari fattori, urbanistici ed economici, poiché in primis il Comune non dispone di grandi spazi per la realizzazione di eventuali strutture adibite allo scopo e anche perché non si è avuta la opportunità, nel tempo, che investitori locali o esterni abbiano investito in tal senso sul territorio. Il Comune, è bene ribadirlo, non può sostituirsi all’imprenditoria privata, ma certamente, ed è quello che vogliamo impegnarci a fare nei prossimi mesi, può adoperarsi attraverso una serie di strumenti amministrativi e al coinvolgimento dei giovani, per portare avanti e supportare idee e progetti che possano ospitare eventi ludici e culturali di rilievo nazionale ed internazionali, veri e propri appuntamenti fissi e della tradizione folkloristica della città affinché si possa creare un circuito virtuoso tra cultura, turismo, economia ed occupazione”. “Occorre dunque un salto di qualità – conclude il Sindaco – che pur con le dovute peculiarità e relative problematiche rispetto ad una città che si estende lungo circa 20 km, sappia creare le condizioni per una rinascita culturale e associativa che faccia di Santa Marinella una culla della cultura e del divertimento. Di pari passo, ovviamente, porteremo in breve tempo all’attenzione dei cittadini, il grande piano di arredo urbano e riqualificazione che gli uffici stanno predisponendo e per il quale contiamo di recuperare un cospicuo finanziamento, affinché la città diventi finalmente a misura d’uomo”.