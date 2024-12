«Un anno profondamente proficuo sotto il profilo dei risultati raggiunti». È l’incipit soddisfatto del presidente della Provincia Alessandro Romoli nel tracciare il bilancio dell’anno che si avvia a conclusione.

«Siamo intervenuti su tante materie di nostra competenza destinando risorse importanti: penso al Piano ponti legato alle infrastrutture con fondi ministeriali, agli asfalti e alle manutenzioni straordinarie delle nostre arterie sia in applicazione del piano quinquennale di investimento sia con destinazione di fondi propri. L’amministrazione provinciale - tiene a precisare - ha utilizzato anche quest’anno tutto l’avanzo di amministrazione legandolo proprio all’ammodernamento e alla manutenzione straordinaria delle strade: parliamo di oltre 1 milione di euro. E di un ulteriore milione invece che abbiamo messo per il recupero del palazzo provinciale, l’ex questura in piazza Fani, che sarà oggetto di recupero edilizio per ospitare una parte degli uffici provinciali e anche la direzione dell’Egato, risparmiando così anche i fondi che oggi versiamo per l’affitto. Oltre a questi due elementi legati alla viabilità e al patrimonio, patrimonio che tra l’altro abbiamo reso disponibile per le associazioni d’arma e combattentistiche a cui abbiamo destinato gratuitamente una serie di spazi in piazza Fani e al Cai che usufruirà gratuitamente di uno spazio in via Cavour. E ancora più importante abbiamo destinato all’associazione genitori di bambini down una villa, che era chiusa, nella zona di Viterbo sud».

Sul fronte scuole Romoli rivendica l’importanza della messa a terra del Pnrr. «Proseguono i lavori già avviati l’anno scorso ma che hanno trovato ulteriore sviluppo nel 2024. Si tratta di investimenti per 24 milioni di euro di interventi, tra cui spicca anche la realizzazione di 2 nuove palestre, una a Montalto di Castro e una a Nepi, sempre con fondi Pnrr».

Focus poi sulle energie rinnovabili e sul tema ambiente più in generale.

«L’amministrazione provinciale - rivendica Romoli - ha redatto tutta una serie di documenti che ci hanno messo nelle condizioni di frenare un po’ quella che era, e che oggi è l’avanzata e il proliferare di energie rinnovabili sia nel fotovoltaico che nell’eolico. Stiamo in fase di elaborazione di un ulteriore atto d’indirizzo che restringa ulteriormente questo tipo di possibilità e di cui darò contezza quando avremo le carte per poter parlare in modo esaustivo e chiaro».

Intanto però tiene a evidenziare gli esiti positivi di alcune sentenze del Tar. «Il blocco definitivo della discarica di Arlena di Castro e su quella di Vetralla dove, essendo riusciti a stoppare tutti gli aspetti legati ai rifiuti, permane solo una questione legata alle terre da scavo. E poi tutta una serie di sentenze favorevoli anche per gli impianti fotovoltaici». E sul tema ambiente più in generale «la Provincia ha continuato a distribuire tutte quelle provvidenze concesse dalla Regione ai Comuni che venivano date dalla Regione per il sistema di raccolta rifiuti porta a porta». Importante poi per la ristrutturazione dell’ente sotto il profilo del personale, i concorsi che Romoli rivendica pienamente in quanto «ci hanno consentito di assumere 33 nuove unità con la possibilità di recuperare tante funzioni che di fatto erano accantonate e velocizzare alcuni procedimenti quali le autorizzazioni uniche ambientali per le imprese». E insieme ai risultati chiari e concreti il presidente di Palazzo Gentili ritiene significativo anche essere sempre presente sul territorio «a tutti quelli che sono i momenti importanti delle varie comunità locali. Non faccio mai mancare la mia presenza, che è la presenza di un ente che vuole rivendicare, per storia e per competenze nel panorama politico provinciale, un ruolo».

«Bei risultati, soprattutto concreti che premiano un’azione di governo quotidiana, metodica e attenta a quelle che sono le esigenze del territorio» ribadisce. E per il nuovo anno che è alle porte assicura: «Nel 2025 continueremo gli investimenti sulla viabilità provinciale e sarà ulteriormente ricco di tanti interventi già previsti. Sarà un anno di svolta perché arriveremo veramente laddove da decenni non eravamo presenti. Stiamo lavorando poi su un piano di ammodernamento e di razionalizzazione delle infrastrutture scolastiche per acquistare immobili in luogo di affitti che paghiamo ormai da 15 anni, uno sgravio dell’amministrazione con l’acquisto di un bene che resterà nel patrimonio dell’ente. Il potenziamento per Orte della nuova scuola che andremo a realizzare in accordo con il Comune e soprattutto il lavoro di completamento di tutte le strutture e attività avviate destinando ulteriori fondi di bilancio per il Pnrr che ancora non hanno trovato una propria completezza. Sarà un anno ricco di tante ulteriori attività legate alle strade, alle scuole, all’ambiente dove la nostra battaglia anche contro il deposito per le scorie nucleari troverà un’ulteriore concretizzazione con un documento tecnico, in accordo con i sindaci, che vada a confutare puntualmente ogni sito dando delle motivazioni oggettive e tecniche. Credo che il 2025 sarà un anno di ulteriore impegno di una Provincia che sta tornando protagonista di questo territorio». L’augurio che Alessandro Romoli rivolge alla Tuscia per il prossimo anno passa tramite l’appello ai sindaci a fare squadra, «ad abbandonare i connotati ideologici e fare squadra su temi che vanno a salvaguardare non soltanto i nostri concittadini ma l’economia locale, il paesaggio e quanto di più bello abbiamo. Lìaugurio quindi è quello di rappresentare l’unitarietà di una provincia che rivendica nel panorama generale una sua dignità. Con l’auspicio che nasca in ogni sindaco la coscienza di dover individuare questa come una priorità necessaria».