CIVITAVECCHIA – Da candidata sindaco alle scorse amministrative a delegata agli ”Interventi per la conservazione, la tutela e la valorizzazione del Patrimonio Materiale e Immateriale Storico, Culturale, Artistico, Archeologico e Monumentale con particolare riferimento al Cimitero Monumentale di Via Aurelia Nord, nonché interventi per la promozione e valorizzazione delle tradizioni civitavecchiesi tramite la creazione di eventi e esposizioni permanenti”.

Roberta Galletta è entrata ufficialmente a far parte dell’amministrazione Piendibene, accettando la delega che la vedrà impegnata in un settore, quello della valorizzazione del patrimonio storico cittadino, che sa sempre la vede in prima linea.

«Per senso di responsabilità, per i 1810 civitavecchiesi che hanno creduto in me e nel progetto e nelle splendide persone della Lista Roberta Galletta Sindaco e che per tre mesi hanno chiesto cosa avrei fatto di questo importante consenso elettorale – ha spiegato Galletta – e soprattutto per non stare ferma per i prossimi cinque anni ma invece mettermi a disposizione della nostra Comunità su una materia che non solo conosco molto bene ma soprattutto amo moltissimo, il nostro importante e immenso Patrimonio Archeologico, Culturale, Storico e fare concretamente qualcosa di veramente importante per Civitavecchia, ho accettato la delega del Sindaco, che ringrazio per la fiducia accordatami. Ringrazio gli assessori Piero Alessi e Stefania Tinti per l'immediata apertura dimostrata ma soprattutto l'assessore Stefano Giannini che si è rivelato fondamentale nella costruzione della delega, e con il quale collaborerò in maniera importante».

Uno degli aspetti sui quali si concentrerà sarà quello legato alla Civitavecchia Sotterranea, che potrebbe diventare un fiore all’occhiello per la città, anche dal punto di vista turistico. «Cercherò di concretizzare questa visione il prima possibile – ha aggiunto – mi ha convinta ad accettare questo importante ruolo che svolgerò gratuitamente e al massimo delle mie forze e possibilità, e anche oltre, così come prevede la normativa vigente, ma cercando tutte le risorse possibili e immaginabili per proteggere e valorizzare la grande bellezza della nostra Civitavecchia».