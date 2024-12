CIVITAVECCHIA – Lo avevano già anticipato nel corso dell’incontro con Confcommercio. E così la giunta ha approvato la delibera che ritira quella con cui, a pochi giorni dalla scadenza del mandato, veniva autorizzato il progetto per il centro di quartiere di Campo dell’Oro. Una zona commerciale da oltre 1000 mq contestata dagli stessi commercianti e residenti della zona che avevano inviato al Pincio una lettera firmata da più di cento persone per chiedere il ritiro in autotutela della delibera.

«Abbiamo deciso di ritirare quella delibera - ha spiegato l’assessore al Commercio Enzo D’Antò - perché abbiamo preso atto di un esito negativo dell’istruttoria relativa al progetto, che rende quindi inefficace quella delibera. Siamo soddisfatti perché, in tempi brevi stiamo riuscendo a garantire quelle risposte che i commercianti, sia di piazza Regina Margherita che di Campo dell’Oro, aspettavano da tempo, rispondendo così alle istanze che ci sono pervenute nei primi giorni di amministrazione».

Per quanto riguarda il riferimento a piazza Regina Margherita, nel corso della stessa riunione di giunta è stata approvata anche la delibera che dà mandato agli uffici di Palazzo del Pincio di rinnovare le licenze agli operatori mercatali - per coloro che sono in regola con i pagamenti - fino al 2032.

