CIVITAVECCHIA – È ripartita la comunicazione dei dati della qualità dell’aria sui primi tre pannelli informativi stradali ripristinati dal Consorzio di gestione per l’Osservatorio Ambientale: si tratta di quelli di viale Garibaldi e via Morandi e a Santa Marinella. Entro la metà di gennaio saranno riattivati anche quelli di Tarquinia, Tolfa e Monte Romano. I pannelli mostrano in maniera grafica l’ultimo Indice di Qualità dell’Aria disponibile, calcolato sui dati registrati dalle centraline di rilevamento così come pubblicati da Arpa Lazio. L’IQA associa un colore (dal verde al rosso) ed un giudizio verbale (da ottimo a molto scarso) alla qualità dell’aria. Viene inoltre mostrato un grafico a barre che rappresenta il livello raggiunto dal peggior inquinante rispetto al suo limite di legge ed un riepilogo degli IQA delle altre città del comprensorio. I pannelli sono inoltre a disposizione delle amministrazioni comunali per comunicazioni di servizio e di pubblica utilità.