CIVITAVECCHIA – Riapre l’ingresso di Palazzo del Pincio. Ieri una piccola cerimonia alla presenza dell’amministrazione comunale per inagurare il “nuovo” ingresso del comune di Civitavecchia dopo il massiccio restyling messo in campo in questi ultimi mesi. «È importante - ha commentato il sindaco Ernesto Tedesco - che un’istituzione abbia un ingresso decoroso».

