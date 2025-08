CIVITAVECCHIA – Dopo settimane di chiusura e numerose segnalazioni da parte degli utenti, è stato finalmente riaperto al pubblico il reparto F del cimitero nuovo in via Braccianese Claudia.

La chiusura della sezione si era resa necessaria a causa di interventi di messa in sicurezza, resi urgenti dal pericolo di distacco di listelli in peperino dalle pareti. L’inaccessibilità del reparto aveva suscitato malumori tra i cittadini, che lamentavano l’impossibilità di accedere ai loculi dei propri cari, in particolare nel periodo estivo, storicamente più frequentato.

Civitavecchia Servizi Pubblici informa che gli interventi proseguiranno comunque nei prossimi giorni, ma riguarderanno solo aree di piccola entità, non aperte al pubblico e senza alcun rischio per l’utenza. La riapertura del reparto F restituisce così piena accessibilità a una parte importante del camposanto, garantendo nuovamente la possibilità di visita in condizioni di sicurezza.

