CIVITAVECCHIA – – A partire dal 21 luglio scorso numerosi percettori di Reddito di Cittadinanza hanno ricevuto il seguente messaggio da parte dell’Inps: “Domanda di RDC sospesa come previsto dal DL 48/23. In attesa di eventuale presa in carico da parte dei Servizi Sociali”.

A tale riguardo, l’assessore Deborah Zacchei comunica che il Distretto Socio Sanitario di Civitavecchia RM 4.1 ha diffuso le seguenti precisazioni: i Servizi Sociali dei Comuni del Distretto (Civitavecchia, Santa Marinella, Tolfa e Allumiere) hanno completato le “prese in carico” dei nuclei loro assegnati, nei tempi e con le modalità previste dall’art. 13 comma 5 “Disposizioni transitorie, finali e finanziarie” del decreto-legge 4 maggio 2023 n. 48 (convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85)“; ad oggi, dunque, i Servizi Sociali dei Comuni del Distretto non hanno ulteriori nuclei percettori di Reddito di Cittadinanza per i quali effettuare la presa in carico.

Qualora nel completamento del periodo transitorio tra Reddito di Cittadinanza e Assegno di Inclusione - ovvero entro il 31 ottobre 2023 - venissero trasferiti a cura dei Centri per l’Impiego nuovi nuclei RdC con la richiesta di presa in carico, i Servizi Sociali del Distretto si impegnano sin d’ora a provvedervi prontamente. Eventuali ulteriori direttive e comunicazioni da parte di Inps, Anci e del Ministero, circa la gestione del periodo attuale di transizione fra Reddito di Cittadinanza e Assegno d’Inclusione/Supporto Formazione Lavoro, saranno prontamente divulgate all’utenza.