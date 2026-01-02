CIVITAVECCHIA – Il Comune di Civitavecchia proroga fino al 31 marzo 2026 la convenzione per la gestione della rete di monitoraggio della qualità dell’aria e per la valutazione delle ricadute ambientali della centrale di Torrevaldaliga Nord. La decisione è stata assunta dalla Giunta comunale con una delibera che tiene conto dell’attuale fase di transizione energetica e della necessità di garantire continuità nel controllo ambientale del territorio.

La proroga riguarda l’accordo in essere tra il Comune, la Regione Lazio e Arpa Lazio, che continuerà a gestire le centraline di rilevamento per ulteriori tre mesi, alle stesse condizioni già stabilite. Una scelta motivata dalla complessità del quadro in cui si inserisce la dismissione progressiva del carbone e dalla necessità di non interrompere un servizio ritenuto importante per la tutela della salute pubblica.

La proroga – come si legge nella delibera – si rende necessaria anche perché sono ancora in corso le attività tecniche e amministrative per il definitivo passaggio della gestione della rete al Consorzio per la Gestione dell’Osservatorio Ambientale. Nel frattempo Arpa Lazio ha dato la propria disponibilità a proseguire il servizio, garantendo continuità nelle misurazioni e nella manutenzione delle centraline.