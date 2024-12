CIVITAVECCHIA – Il Sindaco Marco Piendibene nella giornata di ieri ha firmato un'ordinanza (n. 357 del 27/06/2024) per garantire la pulizia e la sicurezza dell’area comunale dei Bagni della Ficoncella.

Il provvedimento prevede che l'affidamento temporaneo del servizio di guardiania e pulizia dell'area alla società in house Civitavecchia Servizi Pubblici Srl, in scadenza il 30 giugno, sia prorogato fino al 31 dicembre.

In attesa della definizione del quadro urbanistico e paesaggistico dell'area che permetterà interventi più robusti per la fruizione dell'area con l'ordinanza si è inteso assicurare la continuità dei servizi di pulizia e guardiania, soprattutto durante la stagione estiva. I Bagni della Ficoncella rappresentano un luogo simbolo di Civitavecchia, oltre che un punto di riferimento per i civitavecchiesi e non solo. E' quindi essenziale mantenere intatto il decoro dell'area e garantire la sicurezza e la fruizione ordinata del sito, salvaguardando così una tradizione storica di grande importanza per la comunità.

E' intenzione dell'Amministrazione Comunale lavorare per la valorizzazione e la tutela dei Bagni della Ficoncella, con l'obiettivo di rendere questo prezioso sito sempre più accessibile e accogliente per tutti.

