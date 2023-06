CIVITAVECCHIA – Prove tecniche di restyling per il mercato di piazza Regina Margherita. Domani infatti dovrebbe scattare il primo intervento concreto, così come annunciato anche nel consiglio comunale aperto del mese scorso. Si tratta del rifacimento di strade e marciapiedi del mercato storico cittadino che, tempo permettendo, inizierà domani in orario pomeridiano per evitare disagi ai lavoratori. In attesa di questi lavori, e proprio mentre l'amministrazione comunale andrebbe ad incontrare la Sovrintendenza per discutere del nuovo progetto di restyling completo dell’area, quello da tre milioni di euro, atteso ormai da troppi anni, alcuni operatori si dicono preoccupati.

Si oscilla infatti tra la speranza di vedere finalmente muoversi qualcosa e lo scetticismo, dovuto ad anni di promesse non mantenute e iniziative giudicate inutili da parte di diversi operatori. «Tra pochi giorni sarà passato un mese dal famoso consiglio comunale per il mercato - spiegano infatti - la cosa positiva è che sono tutti pieni di buoni propositi per dare una prima sistemata al mercato, aspettando i lavori di restauro generale. Il problema resta il fatto che nelle casse del Comune per il mercato ci sono circa 13mila euro e miracoli non se ne possono fare». E secondo gli operatori di piazza Regina Margherita tanti errori poteva essere evitati.

«Certo se non si fossero buttati 180mila euro per un progetto infattibile a piazza 24 Maggio - hanno ricordato - circa 20 mila euro per un bagno indecente e inutile, ossia un solo bagno per disabili uomini e donne, sotto le finestre della palazzina sempre a piazza 24 Maggio ed altri soldi spesi per un impianto elettrico sempre nella zona, oggi l'unico mercato storico di Civitavecchia nonsi troverebbe senza soldi: noi commercianti e cittadini aspettiamo fiduciosi. Ma nella migliore delle ipotesi si darà una mezza rattoppata».

