CIVITAVECCHIA – Appuntamento il 16 ottobre alle 16 all’aula Pucci con il consiglio comunale aperto convocato per discutere dell’opportunità di uscire dalla Città metropolitana di Roma con la contestuale istituzione di una nuova provincia autonoma denominata “Porta d’Italia”, così come richiesto nei giorni scorsi da tutti i consiglieri comunali di opposizione. L’invito a partecipare è stato rivolto, tra gli altri, anche al vicesindaco metropolitano Pierluigi Sanna, le consigliere regionali Michela Califano, Emanuela Mari e Marietta Tidei, i sindaci di Santa Marinella, Fiumicino, Tarquinia, Montalto di Castro, Allumiere, Tolfa, Cerveteri e Ladispoli. Sarà possibile intervenire durante il dibattito. Come si ricorderà in uno dei primi consigli comunali convocati, l’amministrazione giallo-rossa guidata dal sindaco Piendibene ha approvato la revoca dell’adesione alla nuova provincia voluta dalla precedente amministrazione.

