CIVITAVECCHIA – Si è svolta oggi la cerimonia per il 154° anniversario della costituzione del Corpo della Polizia Locale di Civitavecchia, in occasione della festività di San Sebastiano, patrono del Corpo. La celebrazione, tenutasi con la tradizionale Santa Messa, è stata un momento di riflessione e riconoscenza per il lavoro svolto quotidianamente dagli agenti al servizio della comunità.

Il sindaco Marco Piendibene, a nome dell’Amministrazione e di tutta la città, ha voluto esprimere il proprio apprezzamento per il lavoro del Comandane della Polizia locale dottor Ivano Berti e la propria gratitudine verso tutto il corpo di Polizia Locale per l’eccezionale impegno dimostrato nel corso del 2024, con un ringraziamento speciale ad alcuni agenti che si sono distinti per il loro straordinario operato. Tra questi, l’Ispettore sup. scelto Marco Valeri e l’Istruttore amministrativo Sabrina Scocco, che nel mese di gennaio hanno portato avanti un’importante attività di educazione stradale presso i principali plessi scolastici della città, sensibilizzando le nuove generazioni sul rispetto delle norme civiche e stradali.

Nel luglio scorso, il vice sovr.te Alessia Di Lorenzo e l’agente Manuel Cucca hanno dato prova di grande professionalità intervenendo tempestivamente per sventare un tentato furto ai danni di una gioielleria cittadina. Sempre a luglio, il Sovr.te Simonetta Di Rocco e l’agente Damiano Morlupi, grazie alla loro prontezza e determinazione, hanno impedito un furto ai danni di una signora, riuscendo a recuperare la refurtiva e a garantire l’arresto di uno degli autori del reato.

Nel mese di settembre, il vice sovr.te Mirco Regnani e il vice Sovr.te Gianluca Muratore sono stati protagonisti di un intervento decisivo che ha portato alla sventata di uno scippo avvenuto nel centro città, assicurando il responsabile alla giustizia.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto a tutto il Corpo per l’eccezionale lavoro svolto in occasione del nubifragio del 25 ottobre 2024, quando gli agenti, con dedizione e spirito di sacrificio, hanno operato senza sosta per garantire la sicurezza della popolazione e la gestione dell’emergenza.

“La Polizia Locale di Civitavecchia è un punto di riferimento imprescindibile per la nostra comunità. Il loro impegno quotidiano e la professionalità dimostrata in ogni intervento sono motivo di orgoglio per l’intera città. Li ringrazio di cuore per la dedizione con cui operano a tutela della sicurezza di tutti i cittadini”, ha dichiarato il Sindaco Piendibene.

Un sincero ringraziamento è stato rivolto anche a S.E. Mons. Gianrico Ruzza, Vescovo di Civitavecchia-Tarquinia, per aver officiato la celebrazione, ribadendo il legame profondo tra istituzioni e comunità.

Nel 2024 la Polizia Locale ha registrato un’intensa attività operativa, tra cui l’elevazione di 18.719 verbali, con un introito di 1.040.343 euro, di cui 4.885 da autovelox e 2.583 da foto red ai semafori, e la decurtazione di 9.938 punti patente. Sono state effettuate 385 rimozioni auto, istruite 128 ricorsi, registrati 229 incidenti stradali, di cui 139 con feriti, e rilasciate 1.145 notifiche per conto della Procura. Sul fronte della sicurezza ambientale e urbana, sono stati eseguiti 356 accertamenti di polizia ambientale e 144 controlli edilizi, mentre le attività di educazione stradale hanno coinvolto 1.442 studenti con 191 ore di formazione.

Guardando al futuro, l’Amministrazione ha già pianificato il potenziamento del Corpo con cinque nuove assunzioni previste dal PIAO, che contribuiranno a migliorare ulteriormente l’efficienza e la presenza sul territorio.

L’Amministrazione Comunale rinnova il proprio impegno a supporto della Polizia Locale, riconoscendo il valore del loro lavoro quotidiano e la professionalità con cui affrontano le sfide di una città in continua evoluzione.

