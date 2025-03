«Per le persone meno fortunate sono stati previsti dei posti per disabili in piazza XX Settembre in modo tale che le persone non debbano parcheggiare in località Valle Pierina». Queste le parole dell’assessore comunale di Viterbo al decentramento, Katia Scardozzi, in merito alle barriere architettoniche presenti, da anni, nel sottopasso di collegamento tra il parcheggio di Bagnaia sotto il ponte, in località Valle Pierina e piazza XX Settembre. Il sottopasso fu concepito per permettere rapidamente il collegamento tra il parcheggio sotto Bagnaia e il raggiungimento della piazza principale della frazione viterbese ma, da subito, si ruppe la macchina elettrica che permetteva alle carrozzine di raggiungere, agganciandosi, la parte finale del sottopasso che, fino all’ultima rampa di scale, prevede due scivoli per disabili. «Le prime rampe permettono con un sistema di scivoli di raggiungere la parte superiore del sottopasso – continua l’assessore Scardozzi – e, tuttora, la struttura finale elettrica non c’è più. Come detto dall’assessore Martinengo anche in consiglio comunale c’è una programmazione che prevede anche tutte le frazioni e, quindi, penserà anche al sottopasso di Bagnaia».

«La struttura elettrica che permetteva ai diversamente abili di raggiungere piazza XX Settembre – dice anche l’assessore alla qualità degli spazi urbani Emanuele Aronne – non solo è guasta ma è stata smontata. Quando io dico che le servoscala esterne non servono a niente, fanno solo danni e sono solo soldi buttati questa è la realtà. Lo smontaggio è avvenuto durante l’amministrazione Arena. Le servoscala, per essere utilizzati, hanno bisogno di un’assistenza puntuale e spesso non funzionano e sono inservibili. Io l’ho trovato in quelle condizioni».

In merito, invece, all’interrogazione in consiglio comunale di Alessandra Troncarelli (Pd) sull’allagamento del parcheggio e delle sterpaglie e fogliame in via degli Orti, l’assessore Scardozzi replica che «il problema che era emerso un po’ di tempo fa era stato risolto ma l’altro giorno, con le piogge importanti che ci sono state purtroppo c’è stato questo disagio. Con il settore dei lavori pubblici provvederemo a fare dei sopralluoghi per controllare come potere evitare queste problematiche in modo che tutto ciò non accada più».

Scardozzi precisa infine che «saranno presi in considerazione anche il sottopasso e tutte le zone di Bagnaia critiche e già ci siamo accordati con l’assessore Stefano Floris per fare un ulteriore sopralluogo e ragionare su come agire per risolvere il tutto».