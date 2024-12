CIVITAVECCHIA – L’amministrazione comunale di Civitavecchia annuncia un importante investimento per la promozione culturale del territorio: sono stati stanziati 50.300 euro per sostenere attività e iniziative che valorizzino e arricchiscano la città attraverso la cultura.

Il contributo massimo concedibile per ciascun progetto sarà di 3.000 euro. Le proposte saranno esaminate da una Commissione tecnica che valuterà le iniziative più meritevoli, con l’obiettivo di incentivare manifestazioni culturali capaci di creare un impatto positivo e significativo per la comunità.

«Sotto l’albero di Natale gli amanti della cultura in tutte le sue forme potranno scoprire un regalo da parte dell’amministrazione comunale. Questo stanziamento rappresenta un messaggio chiaro: crediamo profondamente nella cultura come strumento di crescita e identità per il nostro territorio. Invitiamo associazioni e operatori culturali a presentare progetti che sappiano valorizzare Civitavecchia e la sua ricchezza culturale», dichiara l’assessore alla Cultura, Stefania Tinti.

Per ulteriori informazioni sulle modalità di partecipazione e presentazione dei progetti questo è il link del progetto

https://www.comune.civitavecchia.rm.it/it/news/avviso-pubblico-per-la-concessione-di-contributi-destinati-ad-attivita-e-o-iniziative-specifiche-in-area-culturale

