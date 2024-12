CIVITAVECCHIA – In attesa della pubblicazione della gara per i lavori da circa 3milioni che vedranno il restyling di piazza Regina Margherita e di buona parte del mercato cittadino l'amministrazione comunale ha effettuato un sopralluogo tecnico nell'area. Nei giorni scorsi, infatti, dal Pincio è stato dato il via libera al progetto esecutivo del tanto atteso intervento che trasformerà una delle piazze più centrali e storiche di Civitavecchia andando a riqualificare anche il mercato aprendo, di fatto, la strada all’imminente gara per l’assegnazione dei lavori, gara di cui si occuperà il CUC consorzio Castelli della Sapienza.

Un intervento massiccio con panchine, fontane e pensiline a coprire i banchi che però ha sollevato qualche perplessità tra gli operatori perché se da un lato si andrà a restituire una piazza alla città, dall’altro si andrà a complicare il lavoro dei commercianti. Era stato lo stesso assessore al Commercio Enzo D’Antò a promettere un progetto più a misura di mercato parlando anche di strutture fisse per gli operatori. Bisognerà attendere, intanto le riunioni vanno avanti, con l’obiettivo di preparare gli spostamenti degli operatori in vista dei lavori. Il sindaco Marco Piendibene, intanto, dopo il sopralluogo ha promesso: «Il mercato è il cuore della città ed è sempre al centro della nostra attenzione» assicurando interventi anche nelle aree che non saranno oggetto della riqualificazione.

