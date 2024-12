CIVITAVECCHIA – Nuove operazioni di pulizia al Mercato di Piazza Regina Margherita. L’operazione, fortemente voluta dal Cda di Csp in collaborazione con gli uffici comunali, ha visto gli operatori della Civitavecchia servizi pubblici impegnati venerdì scorso nelle operazioni di sgombero dei vecchi banchi del mercato, ormai in disuso, ed abbandonati all’interno dell’area mercatale.

Una condizione indecorosa che gli abitanti della zona e gli stessi operatori del mercato avevano denunciato da diversi giorni. La conseguenza è stata la pronta attivazione dell’Azienda che, in poche ore, ha rimosso tutto il materiale ingombrante bonificando l’intera area, al fine di rendere lo spazio pubblico ancora più vivibile ed accogliente. Operazione richiesta a gran voce dai residenti negli scorsi mesi con tanto di fotosegnalazioni che attestavano come spesso intere aree della piazza si trasformassero in garage a cielo aperto.

