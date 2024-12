CIVITAVECCHIA – L’amministrazione comunale punta alla riqualificazione di Piazza Leandra. Nei giorni scorsi dal Pincio è stata approvata la relazione descrittiva per l’intervento di riqualificazione di Piazza Leandra per un importo complessivo di 450mila euro, atto finalizzato alla richiesta di un importante contributo tramite il Bando per la concessione di contributi ai Comuni, ad esclusione di Roma capitale, per la realizzazione ci interventi finalizzati alla tutela e al recupero degli insediamenti urbani-storici. Un avviso “ finalizzato - si legge nell’atto - alla progettazione e realizzazione di interventi che promuovono la tutela e il recupero degli insediamenti urbani storici, di sostenibilità ambientale e-o risparmio energetico. Gli interventi possono riguardare altresì il recupero di immobili da destinare a funzioni di carattere sociale quali il sostegno alla persona in ambito di disagio psichico-fisico, sociale ed economico, biblioteche pubbliche, centri per anziani, alloggi destinati all’assistenza abitativa”. Un’occasione importante per andare a riqualificare una delle aree più antiche e suggestive di Civitavecchia. Per questo intervento il Comune si impegna, in caso dell’ok al finanziamento, a compartecipare al progetto con 90mila euro. Come ha spiegato l’assessore ai Lavori pubblici Patrizio Scilipoti «si andrà ad effettuare una ripavimentazione dell’area andando ad inserire il divieto di sosta su tutta la zona, inoltre verrà installata un’illuminazione più adatta ai centri storici». Un intervento importante che potenzialmente potrebbe dare un nuovo volto, e una nuova vita, a piazza Leandra una delle piazze storiche di Civitavecchia troppo spesso invasa da automobili in sosta ma comunque uno degli scorci più suggestivi della città, sicuramente una riqualificazione potrebbe portare beneficio alle attività del centro storico, rendendo anche l’area più attrattiva per commercianti e residenti ma, soprattutto, per i turisti che spesso “vagano” per il centro storico cittadino. Nelle prossime settimane si saprà se l’amministrazione comunale è riuscita ad accedere al bando per finanziare il progetto da 450mila euro.

©RIPRODUZIONE RISERVATA