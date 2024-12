«La passeggiata intorno alle mura prevede anche il restyling di piazza Crispi e, in questo restyling, sono stati aumentati i posti per i motorini». Risponde così l’assessore alla qualità degli spazi urbani Emanuele Aronne alle polemiche sollevate da tanti studenti che, nei giorni scorsi, hanno visto fioccare decine di multe per il parcheggio fuori dagli spazi delimitati dei loro motorini. Le lamentele sono state fatte proprie dai genitori dei ragazzi che si sono rivolti al consigliere comunale di FdI Matteo Achilli. Che, in un comunicato, ha stigmatizzato il fatto dicendo che «l’amministrazione Frontini fa cassa sulle spalle delle famiglie viterbesi» e «è importante rispettare le regole del codice della strada per garantire la sicurezza di tutti i cittadini, ma la situazione degli studenti va risolta una volta per tutte senza penalizzare i residenti e senza togliere altri posti alle auto. I ragazzi della nostra città devono poter andare a scuola e parcheggiare i loro motorini nel rispetto delle regole ma non possono vivere nel terrore di tornare a casa con una bella multa». L’assessore Aronne con questa notizia dovrebbe quindi avere messo a tacere ogni polemica: si tratta solo di avere pazienza ed attendere la fine dei lavori della passeggiata intorno alle mura, in pieno svolgimento, per avere più stalli per i motorini.

«Faccio notare – continua l’assessore Emanuele Aronne - che gli stalli attuali sono dello stesso numero di quelli che ci sono sempre stati ed andremo ad aumentarli». Sulle tante contravvenzioni elevate dalla polizia locale Aronne dice che «semplicemente fanno il loro dovere, nessuno gli ha dato l’input di farlo ma credo lo facessero anche prima. Sembra solo che su tutto quello che succede oggi ci stiano tutti molto più attenti di prima».

Alla domanda sollevata dal consigliere Matteo Achilli se «sarà ora di trovare una soluzione a questa situazione che si protrae da mesi?», quindi, l’assessore Aronne ha dato una risposta chiara. C’è da aggiungere che la conformazione di piazza Crispi e la vicinanza a tante scuole tra liceo scientifico Ruffini, scuole medie e traffico sempre molto elevato, la mattina, certamente hanno influito su una situazione già critica. Le polemiche sono arrivate sulla stampa anche per interventi diretti dei genitori anche e sui social. «La rimodulazione dei posti per i motorini non influirà su una contemporanea riduzione dei posti auto», questa è un’altra rassicurazione di Aronne e, inoltre, è arrivata dall’assessore la notizia che il Comune di Viterbo ha ottenuto dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale un finanziamento di 2 milioni e 800 mila euro per il trasporto pubblico locale. Questi soldi permetteranno nuove linee di bus urbani ed il miglioramento della circolazione e dei parcheggi subito fuori e dentro il centro storico. E’ previsto a giugno prossimo la firma dell’accordo per ufficializzare l’arrivo di questi finanziamenti.