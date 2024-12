CIVITAVECCHIA – Questa mattina, presso Palazzo del Pincio, si è svolta una riunione giudicata “estremamente positiva” dal sindaco Marco Piendibene, che ha incontrato i deputati del territorio Mauro Rotelli e Alessandro Battilocchio per tracciare le linee guida in vista della transizione energetica del territorio. L’obiettivo comune è garantire che Civitavecchia affronti il passaggio dalla fase del carbone a una nuova era di sviluppo sostenibile e opportunità lavorative.

Il Sindaco ha esposto agli onorevoli la strategia complessiva che l'amministrazione ha in mente per il futuro prossimo della città, che passa dalla possibilità di dare vita a un progetto di hub eolico, visto il progetto presentato per la costruzione di alcuni campi eolici offshore sulle coste italiane. Un’iniziativa che, come ribadito dall’amministrazione comunale, potrebbe creare lavoro e crescita per gli anni a venire e che potrebbe realizzarsi grazie ad un investimento commisurabile a quello che il governo ha già previsto per realtà simili a quella di Civitavecchia nel sud Italia a cui sono pronti ad aggiungersi cospicue risorse di privati nel caso in cui si manifestasse una volontà chiara di scommettere su Civitavecchia.

Nell'incontro le parti hanno sottolineato come sia assolutamente essenziale il coinvolgimento dell'autorità di sistema Portuale all'interno di questo percorso, come partner a servizio dello sviluppo del territorio.

«Il mio impegno continua affinché Civitavecchia abbia un futuro di lavoro e prospettive, nel solco della scelta di una città non più inquinata, come da mandato ricevuto dai cittadini per questa consiliatura – ha spiegato il sindaco PIendibene – oggi ho messo sul tavolo quella che per noi è una strategia per il futuro e sono lieto che sia stata condivisa dai parlamentari del territorio. Lo stesso impegno e le stesse modalità di lavoro le utilizzeremo per quanto riguarda la gestione immediata del phase-out dal carbone, dove con la massima laicità tuteleremo salute e lavoro del territorio valutando tecnicamente tutte le proposte che perverranno sul tavolo dell'amministrazione».

«È fondamentale – ha sottolineato l’onorevole Mauro Rotelli – consolidare questo rapporto con l’amministrazione, il mio impegno e quello del collega Battilocchio ora sarà quello di sostenere il progetto dell'hub eolico così come presentato nelle sedi ministeriali per tutelare al meglio gli interessi dei cittadini tutti».

Dello stesso tenore il commento dell'On. Alessandro Battilocchio che ha aggiunto: «Apprezzo il dialogo costante e leale instaurato con il Sindaco e l’amministrazione. Insieme possiamo garantire il benessere e lo sviluppo di Civitavecchia, da parte mia l'impegno non verrà mai meno, ritengo che gli elementi emersi dal confronto di oggi – ha aggiunto – possano dare supporto a sostenere la candidatura di Civitavecchia come guida di una strategia nazionale per la transizione energetica».

Soddisfazione condivisa anche dall'Ing. Severini, che ha curato il progetto complessivo dei parchi eolici, il quale ha ribadito come sia stata «avviata una procedura di collaborazione virtuosa a vantaggio del territorio».

Il dialogo tra le istituzioni e i parlamentari, assicurano dal Comune, proseguirà per garantire che Civitavecchia possa affrontare la transizione energetica in modo sostenibile e con benefici concreti per il territorio.