In occasione della Plenaria di Strasburgo, sono state ufficialmente attribuite le deleghe dei vicepresidenti del Parlamento Europeo.

Antonella Sberna, vicepresidente del Parlamento Europeo ed europarlamentare di ECR-Fratelli d’Italia, ha ricevuto dalla presidente Roberta Metsola le deleghe tra cui il dialogo interreligioso, i rapporti con le autorità locali e regionali e sostituirà la presidente negli incontri con i Paesi dei Balcani occidentali e dell’Africa.

Inoltre è stata inserita nell’High Level Group of gender equality, i gruppi di lavoro dedicati alla trasformazione digitale, cybersicurezza e dei servizi linguistici oltre che al Museo della Storia Europea.

«Questi incarichi rappresentano una grande responsabilità e sono profondamente grata alla presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, per la fiducia accordatami - ha dichiarato la vicepresidente Antonella Sberna - Le deleghe che mi sono state affidate sono molto importanti e intendo condurle con il massimo impegno, consapevole delle sfide che ci attendono. Il dialogo interreligioso e interculturale, così come la promozione della parità di genere, sono temi centrali per costruire un’Europa più forte e inclusiva. Lavorerò - ha concluso Sberna - con determinazione affinché l’Europa rimanga un punto di riferimento per la difesa dei valori di democrazia e libertà, senza trascurare il rafforzamento delle nostre relazioni internazionali, in particolare con i Balcani, l’Africa e l’area Acp».