LADISPOLI - «Con grande soddisfazione comunico che questa mattina la direzione Politiche abitative, Pianificazione territoriale, Paesistica e Urbanistica della regione Lazio ha trasmesso ufficialmente la determinazione G15884 del 28/11/2023, con la quale è stato espresso il parere motivato sul procedimento di Valutazione Ambientale Strategica relativo alla Variante Generale al Prg del comune di Ladispoli». Ad annunciarlo è stato il sindaco Alessandro Grando: «Dalla lettura degli atti emerge una sostanziale valutazione positiva sulla programmazione urbanistica proposta dall’amministrazione comunale, alla quale sono state impartite alcune semplici prescrizioni al fine di garantirne la sostenibilità ambientale. Nelle precedenti settimane anche la direzione regionale Ambiente si era espressa favorevolmente sulla Valutazione di Incidenza, precisando che eventuali progetti in prossimità del Bosco di Palo e della Palude di Torre Flavia dovranno essere sottoposti ad una autonoma procedura di screening di incidenza. Ringrazio per il grande lavoro svolto - prosegue il sindaco - il dirigente del settore Urbanistica del comune di Ladispoli, Vanessa Signore, e tutto il suo ufficio, gli uffici regionali coinvolti nel procedimento e il consulente esterno che ha collaborato con l’amministrazione comunale,Demetrio Carini. Siamo molto soddisfatti di questo ulteriore passo in avanti che ci avvicina ulteriormente all’approvazione definitiva del piano urbanistico generale della nostra città». ©RIPRODUZIONE RISERVATA