CIVITAVECCHIA – Sopralluogo nei giorni scorsi da parte dell’amministrazione comunale al parco Flavio Gagliardini alla Marina, all’indomani dell’ennesimo appello lanciato dalla onlus che porta il nome del giovane calciatore scomparso prematuramente nel 2015 e che aveva messo in evidenza lo stato dell’area verde, vandalizzata, con giochi rotti, scritte e rifiuti abbandonati.

Il Comune ha predisposto con gli uffici preposti un piano manutentivo e di valorizzazione dell’area, prevedendo una cura costante per prevenire incuria e sporcizia ed anche un impianto di videosorveglianza per rendere lo spazio sicuro e godibile per la cittadinanza. «L’obiettivo è di restituire alla città un luogo importante – hanno spiegato gli assessori all’Ambiente e ai Lavori Pubblici Stefano Giannini e Patrizio Scilipoti – non solo per la sua funzione ricreativa e ambientale, ma anche per il ricordo di una persona che è e sarà sempre nel cuore della nostra comunità».