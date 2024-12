CIVITAVECCHIA – Un nuovo parcheggio multipiano, sito al centro del tessuto urbano. È il parcheggio al quale si comincerà a lavorare entro pochi mesi nell’area compresa tra via Leopoli e via Betti, dove sorgeva il vecchio campo sportivo di pallamano. La Giunta Tedesco, nell’ultima seduta, ha infatti approvato il relativo Progetto di fattibilità tecnica ed economica con annessa Dichiarazione di pubblico interesse.

Si tratta di un intervento per una cifra superiore al milione e seicentomila euro che sarà operato in finanza di progetto. Previsti un piano terra coperto e un primo piano scoperti, con illuminazione, videosorveglianza e impianti di sicurezza, area ristoro, meccanismi di esazione, pannelli integrativi e sistemi tecnologicamente avanzati per la gestione del parcheggio.

Commenta l’Assessore ai Lavori Pubblici, Daniele Perello: «Spesso si è insistito da più parti sulla necessità di creare zone di parcheggio attorno al centro e in particolare al Mercato: questo project financing va esattamente in quella direzione ed è particolarmente significativo che l’iter che porterà in brevissimo tempo all’espletamento della gara arrivi contestualmente alla notizia, data dal consigliere Matteo Iacomelli, della prossima partenza dei lavori del nuovo Palagrammatico. Un ringraziamento a tutto l’ufficio lavori pubblici, in particolare del rup Anthony Scalise, per aver lavorato in tempi strettissimi e all’Assessore Francesco Serpa e al dirigente Francesco Battista dei servizi finanziari».

Conclude il Sindaco di Civitavecchia, Ernesto Tedesco: «Arriviamo così alla messa a terra di un altro progetto qualificante per la città: laddove abbiamo trovato le macerie di un impianto sportivo, creeremo ciò che i residenti e gli esercenti della zona ci chiedevano da tempo. Servizi ai cittadini al posto del degrado».