FIUMICINO - «Un ruolo istituzionale importantissimo di cui sono grata ai colleghi dell’opposizione per la designazione in aula e per la successiva elezione, che ha visto anche il parere favorevole di un membro di maggioranza, la consigliera De Pascali (gesto che da donna a donna ho molto apprezzato)».

Queste le parole di Paola Meloni, consigliera comunale della lista Ezio Sindaco, eletta presidente della Commissione “Funzionamento generale e Trasparenza dell’amministrazione comunale”.

«Non è una commissione come le altre – spiega -, racchiude in se la garanzia del controllo e della vigilanza sul rispetto di tutte quelle regole, procedure e regolarità di atti ed azioni che sanciscono il buon operato di un’amministrazione, il ruolo più rappresentativo dei cittadini e della loro esigenza di chiarezza e correttezza di ogni azione svolta». “In passato spesso non è stato dato il giusto peso ne la giusta espressione ad un ruolo che, se ben svolto, è cruciale in quanto implica un controllo attento e puntuale sull’operato di tutte le aree e una relazione periodica in consiglio comunale sull’andamento dei vari aspetti dell’amministrazione.

Non un ruolo meramente ‘inquisitorio’ ma un ruolo di garanzia per tutto il Consiglio comunale e l’intera amministrazione che, se svolto avvalendosi della giusta cooperazione e della necessaria disponibilità di tutti , permette di svolgere al meglio e con maggiore serenità qualunque tipo di incarico che sia politico, istituzionale e amministrativo.

Dal canto mio non mancheranno mai impegno, attenzione, equidistanza, correttezza e serietà. Stare sempre dalla parte dei diritti e della garanzia dei cittadini e guardare con i loro occhi, è e sarà sempre la spinta trainante del mio ruolo, che esiste proprio grazie alla loro fiducia», conclude.