CIVITAVECCHIA – È il commercialista e revisore dei conti Stefano Schirmenti il nuovo segretario generale di Palazzo del Pincio. Il professionista è stato indicato dal sindaco Marco Piendibene per sostituire l’ex segretaria generale Angela Rosaria Stolfi che, nelle scorse settimane, si è trasferita a Rieti. Qualche anno fa lo stesso Schirmenti era stato scelto dall’allora sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei per lo stesso incarico.

Nato nel 1966, laureato in scienze politiche con indirizzo politico amministrativo, il dottor Schirmenti ha conseguito tre master di secondo livello in materia amministrativa, management e organizzazioni pubbliche ed è stato anche docente di controlli alla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale.