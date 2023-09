FIUMICINO - La città di Fiumicino riavrà presto il suo palazzetto dello sport.

Ad annunciarlo è l’assessora ai Lavori Pubblici, Giovanna Onorati, rendendo noto che nella giornata del 7 settembre 2023, è stato firmato il verbale di consegna del PalaFersini, appaltato il 15 giugno di quest’anno. La scadenza dei lavori, precisa l’assessora, è prevista per maggio 2025.

«Un’opera attesa da molto tempo – spiega l’assessora Onorati – che finalmente potrà vedere la luce migliorando gli spazi di aggregazione sportiva per i giovani della nostra città». Tanta soddisfazione è anche quella espressa dal consigliere comunale di Fratelli d’Italia e presidente della Commissione La vori Pubblici, Roberto Feola: «Apprendo con grande entusiasmo la nota rilasciata dall’assessora Giovanna Onorati nella quale informa la città che lo scorso 7 settembre è stato firmato il verbale di consegna del PalaFersini, appaltato il 15 giugno di quest’anno, e che la scadenza dei lavori è prevista per maggio 2025 - sottolinea Feola -. Una notizia che aspettavamo da anni e che per troppo tempo ci ha visti spettatori di un luogo lasciato all’incuria e all’abbandono. Da anni, con il mio gruppo politico, denunciamo l’enorme errore di aver lasciato in decadimento uno spazio fondamentale per lo sport e per l’aggregazione giovanile. Da anni chiedevamo risposte concrete alla precedente amministrazione, senza mai avere certezze programmatiche su quello che è un progetto necessario per Fiumicino».

«Sarà mia premura, come presidente della Commissione Lavori Pubblici, coordinarmi con l’assessora Onorati per monitorare lo stato dei lavori, con la volontà di progettare anche l’aumento di quelli che sono gli spazi sportivi e d’aggregazione, da qui ai prossimi anni, soprattutto per il bene dei giovani del territorio», conclude Feola.