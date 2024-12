FIUMICINO - Iscrizioni, vessazioni e cessazioni, come e quando presentare le dichiarazioni... questo e altro è stato inserito in una breve guida della Fiumicino Tributi per informare i cittadini sulla tassa relativa ai rifiuti (Tari). Il tutto per fornire semplici chiarimenti volti ad informare al meglio la cittadinanza.

Il Comune di Fiumicino e la Fiumicino Tributi S.p.A., al fine di costruire un rapporto sempre più trasparente, puntuale ed efficace, hanno preparato un guida di poche righe per ricordare ai cittadini gli obblighi che sono tenuti ad assolvere per quanto riguarda la TARI, la tassa destinata a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nel Comune di Fiumicino e riservata al decoro e alla pulizia di tutta la nostra Città.

Nello specifico vengono fornite indicazioni su come, dove e quando presentare le dichiarazioni che riguardano: iscrizioni, variazioni e cessazioni delle posizioni TARI. La breve nota informativa, oltre ad essere presente online, nelle sezioni dedicate sul sito ufficiale della Fiumicino Tributi e su quello del Comune di Fiumicino, sarà a disposizione dei contribuenti presso gli uffici della Fiumicino Tributi e presso gli sportelli aperti al pubblico nelle sedi comunali.

Per il cambio di abitazione / residenza, il cittadino, entro 90 giorni, per non incorrere in sanzioni, è tenuto alla dichiarazione di iscrizione ai fini dell’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI).

Obbligo di dichiarazione: il contribuente che deve iscriversi / variare dati / cessare un’utenza TARI, ha l’obbligo di presentare il modulo completo di tutti i dati e gli allegati richiesti.

Le dichiarazioni di iscrizione e variazione dell’immobile devono essere presentate entro 90 giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili alla tassa o dalla data in cui sono intervenute variazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo.

La dichiarazione di cessazione deve essere presentata entro 90 giorni solari dal rilascio dei locali e/o delle aree oggetto di tassazione.

La dichiarazione e le domande di iscrizione, variazione e cessazione, sottoscritte dal dichiarante o da suo delegato, alle quali devono essere allegati copia di un documento di identità sono presentate: direttamente presso l’ufficio protocollo del Comune di Fiumicino o presso gli sportelli della Fiumicino Tributi; tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento A.R. all’ufficio protocollo del Comune di Fiumicino o presso gli sportelli della Fiumicino Tributi; in via telematica con posta certificata, all’indirizzo PEC del Comune: protocollo.generale@pec.comune.fiumicino.rm.it o della Fiumicino Tributi: protocollo.cert@fiumicinotributi.it