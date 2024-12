CIVITAVECCHIA – È l’ingegner Pietro Rinaldi il nuovo presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio per la Gestione dell'Osservatorio Ambientale, nominato come proprio componente da parte del Comune di Civitavecchia. L’amministrazione guidata dal sindaco Marco Piendibene, insieme al M5S che all’epoca della giunta Cozzolino decise di uscire dall’Osservatorio Ambientale, ha scelto di affidarsi all’ingegner Rinaldi che sarà presentato giovedì mattina nel corso di una conferenza stampa.

A maggio si era dimesso il presidente del Cda, Ivano Iacomelli, rappresentante di Civitavecchia, impegnato in campagna elettorale. L’amministrazione aveva fatto ricorso ad un avviso pubblico per la nomina del proprio rappresentante, scaduto il 14 ottobre scorso.

«Il consorzio c’è, le risorse anche, e sarebbe un peccato non utilizzarle per il bene del territorio – aveva spiegato l’assessore all’Ambiente Stefano Giannini – sulle modalità di utilizzo e funzionamento, quelle verranno discusse insieme, in maggioranza, con la massima serenità possibile».