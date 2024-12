CIVITAVECCHIA – Il comune di Civitavecchia ha approvato lo schema di protocollo d'intesa con l'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia.

La delibera, firmata dalla Giunta municipale presieduta dal sindaco Marco Piendibene, sancisce un accordo volto a potenziare la formazione e l’aggiornamento professionale dei soggetti iscritti all’Ordine, con particolare attenzione alle attività degli uffici tecnici comunali.

Il protocollo è stato approvato dalla Giunta e prevede che il Sindaco venga incaricato della sottoscrizione e gli uffici competenti si occupino di formalizzare gli accordi attuativi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

L’obiettivo del protocollo è quello di favorire lo sviluppo di competenze professionalizzanti, tutelando e valorizzando il patrimonio architettonico del Comune, attraverso una stretta collaborazione con l’Ordine degli architetti di Roma.

Si tratta di un’opportunità significativa per i giovani neo laureati in Architettura, che avranno la possibilità di formarsi all'interno degli uffici comunali, portando nuove idee e risorse, in un contesto spesso caratterizzato dalla carenza di personale.

I giovani architetti potranno scegliere tra uffici Urbanistica o uffici Lavori pubblici. Una notizia positiva per il Pincio che oltre a ricevere importanti rinforzi rinsalda il legame con l’Oar.

