Gli esercenti di pubblici di Viterbo possono derogare di un’ora alla chiusura serale dalle1 alle 2, nei giorni di venerdì e sabato e prefestivi infrasettimanali - fermo restando l’orario di chiusura fino alle 1 per i giorni da domenica a giovedì – per il periodo dal 29 giugno al 30 settembre. Questo, in sintesi, quanto previsto dall’ordinanza firmata dalla sindaca Chiara Frontini.

«Come già detto in più occasioni – spiega la sindaca – questa amministrazione, con l’ascolto e il confronto con le parti interessate, associazioni e comitati dei cittadini, ha avviato un percorso di approfondimento e ricognizione dei provvedimenti inerenti gli orari del commercio e della somministrazione di alimenti e bevande su tutto il territorio comunale. Al momento, in attesa del completamento dell’iter intrapreso al fine di procedere a un’ampia e strutturale rivisitazione del Patto per la notte, abbiamo ritenuto opportuno accogliere, laddove possibile, le esigenze dei pubblici esercizi e quindi emanare questa ordinanza, con efficacia da oggi, sabato 29 giugno, fino alla fine di settembre, concedendo la possibilità di restare aperti un’ora in più. Di pari passo restano confermate da parte degli esercenti tutte quelle azioni di controllo, vigilanza e attenzione che si sono impegnati a garantire».