È online sul sito del Comune di Viterbo il nuovo modello per manifestare l’interesse a ricevere i ticket per la prima ora gratuita di parcheggio alla struttura del Sacrario, per i commercianti del centro storico che non avevano aderito alla prima fase sperimentale. «Nel corso della prima fase - spiega l’assessora alle partecipate Elena Angiani - sono stati stampati complessivamente 41.200 ticket da Francigena. Una dotazione molto ampia, pensata a garanzia della copertura del primo periodo 1 ottobre 2025 / 20 gennaio 2026, al fine di valorizzare al massimo l’accesso e la fruizione del centro storico durante le festività natalizie. Oltre 18.000 ticket sono stati distribuiti agli operatori economici tra consegne effettuate dal Comune e dalla stessa Francigena. I ticket utilizzati sono stati 2.733. Si tratta di accessi effettivi e incentivati che hanno generato presenze nel parcheggio del Sacrario e, di conseguenza, nel centro storico». «Il grande successo del Natale a Viterbo - afferma il consigliere delegato ai rapporti con le imprese Marco Nunzi - ha dimostrato in modo evidente che il centro storico può essere fortemente attrattivo e molto frequentato grazie a un insieme di strategie a tutto campo che vedano protagoniste, con l’amministrazione comunale, anche tutte le realtà economiche, culturali e associative presenti. Durante tali settimane il parcheggio del Sacrario è stato costantemente utilizzato e la presenza di cittadini e visitatori è stata significativa, segno che quando ci sono eventi, iniziative e occasioni di qualità, il centro risponde. Questo non significa non lavorare sul tema parcheggi, ma consapevoli che, come il Natale 2025 ha dimostrato, le persone, i turisti, i consumatori, scelgono il centro storico se trovano motivazioni per farlo. La misura della prima ora gratuita rappresenta uno strumento ulteriore a disposizione delle attività economiche e dei cittadini. L’amministrazione a fine agosto farà un ulteriore monitoraggio sull’iniziativa, senza alcun tabù» concludono Angiani e Nunzi. Per gli esercenti già aderenti alla prima fase, non ci sarà bisogno di rinnovare la richiesta. I nuovi ticket, validi per tutto il 2026, saranno distribuiti appena concluso il periodo di adesione per le nuove attività.