S. MARINELLA - Da tempo gli abitanti del quartiere Capolinaro lamentavano il passaggio di auto a velocità sostenuta in via Etruria. Con una illuminazione pubblica scarsa, dovuta alla presenza di luci led ormai obsolete, l’alta velocità creava grossi pericoli ai pedoni su quell’arteria. In più occasioni, gli abitanti della zona, hanno chiesto che venissero collocati dei dissuasori per costringere le auto ad abbassare notevolmente la velocità e quindi ad evitare pericoli. Ma sembra che nel centro cittadino, questo genere di limitatori, non possano essere collocati perché creerebbero danni ai mezzi di soccorso. Quindi sono cadute tutte nel vuoto le richieste avanzate al Comune dal Comitato di Quartiere. Prendendo spunto proprio dalle proteste e dalle richieste dei cittadini di quel rione, il sindaco, ha predisposto la collocazione di una rotatoria nei pressi di via Pienza.

“La stessa istituita su Via Etruria incrocio di Via Pienza – dice il sindaco Tidei - per cercare di ridurre e moderare la velocità ed aumentare la sicurezza stradale di un'arteria molto trafficata a Santa Marinella”. “Non potendo intervenire con l’installazione di dissuasori su questa strada, parallela alla statale Aurelia e percorsa anche dai soccorsi del 118 – spiegano soddisfatti Tidei e l'assessore ai lavori pubblici Andrea Amanati - grazie all'ausilio del Comandante del Corpo di Polizia Locale Keti Marinangeli, abbiamo provveduto, in tempi record, all'installazione di questa rotatoria. E’ nostra intenzione dare risposte ai cittadini che lamentano giustamente il problema dell’alta velocità nel centro abitato attraverso altri interventi che riguarderanno ulteriori strade principali della nostra città”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA