CIVITAVECCHIA – Buon successo per l’open day dedicato alla carta d’identità elettronica. L’apertura straordinaria dell’Ufficio Anagrafe di Civitavecchia nella giornata di sabato 24 giugno, organizzata per venire incontro alle necessità dei cittadini impossibilitati a recarvisi durante la settimana. «Abbiamo accolto 80 utenti soddisfacendo tutte le richieste e rilasciando 9 documenti utili all’imbarco - ha raccontato la dott.ssa Claudia Grandoni, responsabile del servizio - e voglio ancora ringraziare per la disponibilità il personale dei servizi demografici».

