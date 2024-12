CIVITAVECCHIA – Apertura straordinaria sabato 13 aprile per l’Ufficio Anagrafe del Comune di Civitavecchia per il secondo open day dedicato alla Carta di Identità Elettronica. Dalle 8 alle 13,30, i cittadini residenti, senza alcuna prenotazione, potranno infatti recarsi presso l’ufficio Anagrafe sito in piazzale Santarelli a Campo dell’Oro per il rilascio o il rinnovo della Carta di Identità Elettronica (CIE). Nel caso di cittadini minorenni, è obbligatoria la presenza di entrambi i genitori. Per informazioni chiamare il numero telefonico: 0766.590505.

