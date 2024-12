FIUMICINO - «Dopo l’ultima commissione lavori pubblici possiamo ribadire che la rivoluzione nella viabilità ci sarà». A parlare, in una nota stampa, è Roberto Feola, presidente della commissione lavori pubblici. «Dopo aver preso visione del progetto illustrato – prosegue Feola – che riguarda via Portuense e il corridoio C5, ci siamo recati direttamente sul posto, all’incrocio con la strada che costeggia la Roma-Fiumicino, la quale sarà aperta alla viabilità. Per quello che è di nostra competenza, ci occuperemo della parte relativa all’intersezione e i nuovi sensi di marcia. Mentre, per quanto di competenza di Roma Capitale, Anas si occuperà di una serie di piccole manutenzioni su via Portuense». «I lavori stanno per iniziare e rappresentano un traguardo importante per il traffico locale, per la sicurezza degli automobilisti e dei cittadini in generale. Tra fine marzo e primi di aprile la nuova viabilità dovrebbe essere completata. La nostra città deve diventare più vivibile e lo stiamo facendo grazie all’incessante lavoro dei nostri uffici», conclude.