FIUMICINO - «Non ci sarà nessun aumento dell’aliquota Imu per il Comune di Fiumicino nel 2024».

Lo ha dichiarato l’assessore al Bilancio, tributi, programmazione economica e finanziaria, Vincenzo D’Intino, durante il Consiglio comunale, nella seduta di venerdì 15 dicembre 2023.

«Per il 2024 siamo riusciti a confermare le stesse aliquote, relative all’Imu, del 2023, e non sarà applicato neppure l’adeguamento Istat – ha detto D’Intino durante la seduta in aula – Nessun rincaro pertanto per i nostri concittadini. Non è stato facile ma, grazie ad un lavoro puntuale di razionalizzazione dei costi, ci siamo riusciti», conclude l’ass’essore.

Quello del 15 dicembre è stato il secondo Consiglio comunale di tre che si terranno in questo mese e in cui sono state prese decisioni in vista del Bilancio. La prossima seduta del Consiglio comunale si terrà 19 dicembre.