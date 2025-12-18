CIVITAVECCHIA – Csp informa la Cittadinanza che, in occasione delle prossime festività natalizie, oltre ai giorni festivi già in calendario, gli Uffici amministrativi e del Trasporto pubblico di via Terme di Traiano 42 resteranno chiusi al pubblico nei giorni 24 e 31 dicembre 2025 e 2 e 5 gennaio 2026.

L’Ufficio ritiro materiali ingombranti di via Terme di Traiano 42 rimarrà chiuso al pubblico nei giorni 24-29-30-31 dicembre e 2025 e nei giorni 2 e 5 gennaio 2026. Il servizio riaprirà regolarmente al pubblico in data 07/01/2026. L’utenza potrà comunque fare richiesta di ritiro di ingombranti per l’anno nuovo inviando una e-mail all’indirizzo rid@civitavecchiaservizipubblici.it .

Gli uffici del Centro di distribuzione del materiale “porta a porta” di Via Terme di Traiano 42 osserveranno, invece, la chiusura nei giorni 24 e 31 dicembre e 2 e 5 gennaio 2026. Inoltre, nelle giornate di lunedì 29 dicembre e martedì 30 dicembre, gli uffici effettueranno orario ridotto al pubblico dalle ore 8:30 alle ore 12:00.

L’ecocentro comunale ed il centro del riuso di Via Alfio Flores resteranno, infine, nella giornata di sabato 27 dicembre 2025.

Le chiusure al pubblico dei Bagni della Ficoncella sono le seguenti:

• 24-25-26 dicembre CHIUSO

• 31 dicembre ORARIO RIDOTTO 8:00/14:00

• 1° gennaio 2026 CHIUSO

• 6 gennaio 2026 CHIUSO

©RIPRODUZIONE RISERVATA