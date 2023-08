MONTEFIASCONE - Il lago di Bolsena è pulito. Parola della vicesindaca Rosita Cicoria che sui social smentisce le denunce, sempre social, di alcuni sedicenti vacanzieri. “Da qualche giorno - scrive - escono post del nostro lago sui social, in cui si denunciano escrementi a galla, schiuma sulla riva ed acqua sporca non balneabile. Come Amministrazione ci siamo immediatamente preoccupati ed abbiamo contattato gli organi preposti per chiedere le dovute spiegazioni. Bene, la risposta è assolutamente chiara: nessuno sversamento è avvenuto quest’anno nel nostro lago, sversamenti che tra l’altro, andrebbero sulla strada e sarebbero ben visibili agli utenti”. La vice sindaca spiega che “le stazioni di sollevamento sono tutte tele-allarmate con un nuovo sistema sofisticato che lavora anche da remoto. Gli addetti ai lavori sono stati talmente accorti che nemmeno con le piogge si sono avuti problemi con fuoriuscite di liquami in nessun punto del lago. Tutto ciò che si vede è dovuto alla tramontana che smuove ed esporta verso riva. La schiuma è dovuta alla decomposizione di piccole alghe”. La vice sindaca non manca di lanciare qualche frecciatina: “Tra l'altro - scrive - è singolare leggere i nomi, alquanto fantasiosi, di questi fantomatici signori che pubblicano e, non di meno, coloro che rispondono che sono quasi sempre gli stessi..… Comunque, lasciamo le polemiche ad altri”.

“La cosa importante e certa è che il nostro lago è pulito - conclude Rosita Cicoria - e non c'è stato nessuno sversamento nell’arco di tutto l’anno. Speriamo che dopo questi chiarimenti dovuti, si inizi a pubblicizzare il Lago di Bolsena e tutto il nostro meraviglioso paese, per la loro bellezza e non per denigrare ogni santo giorno, per pura speculazione politica”.