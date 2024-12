CIVITAVECCHIA – Pronti 35 milioni per il porto di Civitavecchia: la conferma arriva direttamente dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. I fondi serviranno all’acquisto dell’area denominata “Polo di convergenza turistica Civitavecchia- Porto cd Fiumaretta” e alla realizzazione dell’asse stradale per una nuova viabilità di accesso al porto tramite acquisto e riqualificazione dell’area di proprietà dell’ex cementificio Italcementi. Lo stabilisce un decreto della Direzione generale per i porti, la logistica e l’intermodalità.

I lavori saranno realizzati in base all’accordo sottoscritto, a gennaio 2023, tra il Comune di Civitavecchia, l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Tirreno Centro-Settentrionale e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti finalizzato alla realizzazione di opere infrastrutturali e di sviluppo per l’interconnessione del porto di Civitavecchia con il territorio. Il Vicepremier e Ministro Matteo Salvini ha espresso «grande soddisfazione per un’opera importante per il territorio».

«Ottima notizia la firma del decreto con cui si autorizza da parte del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti della somma complessiva di 35milioni di euro per la realizzazione di opere infrastrutturali e di sviluppo per l’interconnessione del porto di Civitavecchia e del territorio». Così il segretario della Lega nel Lazio Davide Bordoni. «Risorse che presto arriveranno in città e che porteranno innumerevoli benefici, a partire dalla riqualificazione dell’area di proprietà dell’ex cementificio Italcementi e migliorerà la viabilità di accesso al porto – ha aggiunto – dalla sottoscrizione dell’accordo tra Comune, Autorità di Sistema Portuale del Mare Tirreno Centro-Settentrionale e Mit è trascorso un anno. Giorni di lavoro in cui abbiamo lavorato gomito a gomito con il territorio, facendo anche il punto negli incontri al Mit, ricordo l’ultimo con il sindaco di Civitavecchia, e anche sul porto. Finalmente tutto questo diventa realtà e siamo certi che favorirà crescita, sviluppo e occupazione. L’impegno della Lega per potenziare le reti infrastrutturali dei territori produrrà effetti positivi non solo per Civitavecchia ma per il quadro economico di tutto il Lazio».

«Grazie al costante e sempre concreto lavoro del Ministro Salvini, sono in arrivo dal Ministero delle Infrastrutture, in esecuzione dell’Accordo Procedimentale sottoscritto nel gennaio del 2023 tra MIT- Comune di Civitavecchia ed Autorità del Sistema Portuale, 35 milioni di euro che consentiranno la realizzazione di importanti opere infrastrutturali e di interconnessione del porto di Civitavecchia con il resto del territorio. Un intervento necessario per consentire il pieno sviluppo del principale porto del Lazio – ha commentato l'assessore Pasquale Ciacciarelli, delegato alle Politiche del mare – a distanza di poco più di un mese dalla sottoscrizione dell’Accordo di Programma per la riqualificazione del patrimonio abitativo pubblico della nostra regione, si conferma la grande e funzionale sinergia nel governo del nostro territorio del Lazio con il Ministero delle Infrastrutture guidato dal Sen. Salvini, capace di giungere in tempi rapidi a risultati concreti. In qualità di Assessore con Delega alle Politiche del Mare, ringrazio il Ministro Salvini e l’On. Bordoni per l’attenzione nuovamente riposta nel nostro territorio e le sue potenzialità di sviluppo».

«Ringrazio il ministero delle Infrastrutture e il ministro Salvini per il decreto di oggi riguardante i porti, la logistica e l’intermodalità che destina, in particolare, 35 milioni per lo scalo di Civitavecchia – ha commentato Simona Baldassarre, assessore alla Cultura, alle Pari opportunità, alle Politiche giovanili e della Famiglia, al Servizio civile della Regione Lazio – i fondi serviranno anche alla realizzazione dell’asse stradale per una nuova viabilità di accesso al porto, progetto fondamentale per la Regione Lazio, perché più trasporti comportano più turismo e valorizzazione della cultura. Il porto di Civitavecchia riveste un ruolo di primaria importanza: è un punto di accesso cruciale per i crocieristi che desiderano visitare Roma e la nostra regione, dunque per valorizzare il patrimonio culturale del Lazio. Grazie a questo investimento, rafforziamo sempre di più il ruolo di Home Port di Civitavecchia e, dunque, la nostra forza culturale».